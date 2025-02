Auto angefahren und vom Unfallort entfernt

Als ein 60-jähriger Mann zu seinem Auto zurückkehrte, das er zwischen Freitag und Samstag, 7. und 8. Februar, in der Badgasse 4 in Harburg geparkt hatte, stellte er vorne rechts einen unfalltypischen Schaden fest. Das Fahrzeug wies Kratzer und Dellen auf. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 1.000 Euro. Der bisher unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Personalien zu hinterlassen und den Unfall der Polizei zu melden. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter 0906 / 70 66 70 in Verbindung zu setzen. (AZ)

