Unfallflucht nahe dem Gefängnis in Kaisheim

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in der Abteistraße im Umfeld der Justizvollzugsanstalt Kaisheim einen Unfall gebaut - und ist anschließend geflüchtet. Nach Auskunft der Polizei parkte eine Frau ihren schwarzen Opel Astra zwischen 6.20 und 15.45 Uhr auf der öffentlichen Fläche. In dieser Zeit prallte der Gesuchte gegen den vorderen Stoßfänger des Wagens.

An diesem entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)