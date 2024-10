Unbekannter lockert Schrauben an Rad von Auto

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 14 und 16 Uhr am Rad eines Autos, das in der Straße Kappeneck in Donauwörth geparkt war, die Schrauben gelockert. Dies teilt die Polizei mit. bei dem Pkw handelte es sich um einen Renault Colt. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

