Unbekannter setzt zwei Stallhasen im Wald aus

Ein Unbekannter hat nahe dem Monheimer Ortsteil Kreut offenbar zwei Stallhasen ausgesetzt und sich damit strafbar gemacht. Die Tiere entdeckte am Montag eine Passantin im Wald.

Nach Angaben der Polizei waren sie bereits am Donnerstag gesichtet worden. Es handelt sich um zwei weiße Hasen mit braun-grauen Flecken an Ohren, Schnauze und Augen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz. Eine Privatperson nahm die Hasen vorerst in Obhut.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)