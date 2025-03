Fahrrad-Dieb in Keller von Mehrfamilienhaus

Ein Unbekannter hat in Asbach-Bäumenheim aus dem Keller eines Wohnhauses ein Fahrrad gestohlen. Dies geschah der Polizei zufolge in der Zeit zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr.

Tatort war ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Der Dieb drang in das Abteil gewaltsam ein und nahm ein schwarzes Mountainbike der Marke Scott im Wert von rund 2500 Euro mit. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Wie der Gesuchte in das Haus gelangte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)