Dieb zapft Benzin aus Tank von Auto ab

Einen in dieser Form eher ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Polizei aus Kaisheim. Dort zapfte ein Unbekannter aus dem Tank eines Autos rund 30 Liter Benzin ab.

Dies geschah am Montag zwischen 17.45 und 19 Uhr in der Schulstraße. Der Geschädigte, 73, gab an, der Dieb habe das Tankschloss an dem roten Renault geknackt. Der Schaden beläuft sich auf knapp 100 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)