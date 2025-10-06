Icon Menü
Unbekannter stiehlt E-Scooter - trotz zweier Schlösser

Donauwörth

Dieb stiehlt zweifach gesicherten E-Scooter

Wie die Polizei mitteilt, knackte er die Schlösser und ließ sie am Tatort zurück. Der Schaden beträgt rund 400 Euro.
    •
    •
    •
    Obwohl ein E-Scooteram Donauwörther Bahnhof mit zwei Schlössern gesichert war, schaffte es ein Dieb, diese zu knacken.
    Obwohl ein E-Scooteram Donauwörther Bahnhof mit zwei Schlössern gesichert war, schaffte es ein Dieb, diese zu knacken. Foto: dpa, Symbolbild

    In der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, stellte ein 34-Jähriger seinen grünen E-Scooter der Marke Xiaomi in Donauwörth zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem Parkhaus in der Eduard-Rüber-Straße ab. Der Roller wurde den Angaben zufolge mit gleich zwei Fahrradschlössern gesichert. Das hinderte einen bislang unbekannten Täter jedoch nicht, das Fahrzeug zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, nahm er den E-Scooter mit und ließ die Schlösser zurück. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

