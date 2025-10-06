Dieb stiehlt zweifach gesicherten E-Scooter

In der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, stellte ein 34-Jähriger seinen grünen E-Scooter der Marke Xiaomi in Donauwörth zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem Parkhaus in der Eduard-Rüber-Straße ab. Der Roller wurde den Angaben zufolge mit gleich zwei Fahrradschlössern gesichert. Das hinderte einen bislang unbekannten Täter jedoch nicht, das Fahrzeug zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, nahm er den E-Scooter mit und ließ die Schlösser zurück. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

