Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag vor einer Bankfiliale in der Reichsstraße in Donauwörth ein Fahrrad gestohlen. Dies geschah um etwa 3 Uhr. Die Person wurde dabei beobachtet, wie sie das schwarzes Mountainbike der Marke Bulls mitnahm. Die Beute hat einen Wert von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

