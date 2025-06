Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Riedlingen ein Fahrrad gestohlen. Der Täter schlug zwischen 13 und 14.30 Uhr auf einem Anwesen in der Frühlingsstraße zu.

Nach Angaben der Polizei hatte der Besitzer, 45, das Mountainbike in einem Carport stehen. Der Wert des Rads beläuft sich auf etwa 450 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670 (AZ)