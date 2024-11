Unbekannter stiehlt Paket mit E-Scooter

Ein oder mehrere Täter haben am Mittwoch, 6. November, zwischen 10.51 und 14.30 Uhr ein etwa 20 Kilogramm schweres Paket gestohlen, das vor dem Eingang eines Mehrparteienhauses in der Dietrichstraße in Donauwörth lag. In dem Paket befand sich ein E-Scooter, den ein Anwohner bestellt hatte.

Die Beute hat einen Wert von knapp 400 Euro. Die Strafanzeige ging am Dienstag bei der Polizei ein. Die Inspektion in Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)