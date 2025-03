Unbekannter öffnet alle vier Autotüren und nimmt Papiere mit

Am Sonntag gegen 19 Uhr parkte der Fahrer eines Ford Focus seinen Wagen am Erlenweg in Rain und musste beim Zurückkommen eine unerfreuliche Überraschung erleben. Wie die PI Rain mitteilt, hatte der Mann versäumt, sein Auto abzuschließen und fand es gegen 20 Uhr mit offen stehenden Türen vor. Zudem fehlten sein Ausweis und sein Führerschein, die vermutlich ein Unbekannter gestohlen hatte. Das ebenfalls im Fahrzeug befindliche Bargeld ließ der unbekannte Täter jedoch unangetastet. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls geben können, sind aufgerufen sich unter der Telefonnummer 09090/70070 bei der Polizei Rain zu melden. (AZ)

