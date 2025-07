Dieb stiehlt Smartphone am Baggersee

Wer hat einen Diebstahl am Baggersee in Hamlar bemerkt? Die Polizei bittet um Hinweise. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 19.30 Uhr. Um diese Zeit befand sich ein 38-jähriger Mann aus Bäumenheim beim Baden am Hamlarer Baggersee. Während der Geschädigte im See schwamm, wurde sein Smartphone aus einem Korb am Ufer entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei Donauwörth bittet um Zeugenhinweise unter 0906/70667-0. (AZ)

Smartphone Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hamlar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis