Unbekannter stiehlt wertvolles Elektro-Fahrrad aus Carport

In einem Wohngebiet in Asbach-Bäumenheim hat ein Unbekannter ein wertvolles Elektro-Fahrrad gestohlen. Nach Angaben der Polizei passierte dies in der Nacht auf vorigen Donnerstag in der Alemannenstraße.

Dort hatte der Besitzer das graue Mountainbike der Marke Cannondale (Modell Habit Neo 4) im Carport vor dem Wohnhaus abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Am folgenden Morgen war das Fahrrad weg. Schaden: rund 5300 Euro.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)