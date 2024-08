Ein Unbekannter hat von einem Mofa, das am Freitagabend in Harburg stand, das Versicherungskennzeichen gestohlen. Der Besitzer stellte nach Angaben der Polizei das Zweirad von 19.45 bis etwa 20.45 Uhr in der Burgstraße am Fahrbahnrand ab. Als der 20-Jährige zurückkehrte, war das Nummernschild weg. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinwiese. Telefon: 0906/706670. (AZ)

