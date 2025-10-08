Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter tötet Jungbäume in Tapfheim ab

Tapfheim

Unbekannter tötet Jungbäume in Tapfheim ab

In einem Waldgebiet macht sich eine Person an Bäumen zu schaffen. Offensichtlich nutzt sie für ihre Tat Herbizide. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    15 Jungbäume wurden von einem Unbekanntem abgetötet.
    15 Jungbäume wurden von einem Unbekanntem abgetötet. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein Unbekannter hat in Tapfheim Bäume abgetötet. Zu der Tat kam es zwischen Montag, 22. September, und Dienstag, 7. Oktober, im Waldgebiet „Erbhölzer“. Augenscheinlich wurden die 15 Jungbäume mittels eines Herbizids vergiftet. Die einjährigen Jungpflanzen, welche bis dato laut Auskunft des Geschädigten gut anwuchsen, starben allesamt ab.

    Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden