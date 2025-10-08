Unbekannter tötet Jungbäume in Tapfheim ab

Ein Unbekannter hat in Tapfheim Bäume abgetötet. Zu der Tat kam es zwischen Montag, 22. September, und Dienstag, 7. Oktober, im Waldgebiet „Erbhölzer“. Augenscheinlich wurden die 15 Jungbäume mittels eines Herbizids vergiftet. Die einjährigen Jungpflanzen, welche bis dato laut Auskunft des Geschädigten gut anwuchsen, starben allesamt ab.

Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)