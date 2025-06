Unbekannter zerkratzt geparktes Auto

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Rain an einem Auto zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, zerkratzte der Vandale einen im Welfenweg geparkten schwarzen 3er-BMW. Der Besitzer hatte den Wagen dort von Montag, 18 Uhr bis Dienstag, 7.40 Uhr nahe der Einmündung in den Klausenbrunnenweg geparkt.

Innerhalb dieses Zeitraumes verkratzte der Unbekannte die Fahrertür des Wagens erheblich. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Hinweise zur Aufklärung dieser Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Rain unter der Tel.-Nr. 09090/7007-0 entgegen. (AZ)