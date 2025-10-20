Unbekannter verkratzt geparktes Auto in Donauwörth

Ein Unbekannter hat im Bereich des Kofferraumdeckels einen Pkw verkratzt. Im Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis 12. Oktober wurde der geparkte Dacia in der Donauwörther Goethestraße über die gesamte Länge beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizei Donauwörth bittet Personen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0906-70667 0 zu melden. (AZ)

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis