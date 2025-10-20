Icon Menü
Unbekannter verkratzt PKW am Kofferraumdeckel

Donauwörth

Unbekannter verkratzt geparktes Auto in Donauwörth

Ein geparkter Pkw wird von einem unbekannten Täter beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zur Aufklärung .
    Ein Auto wurde im Bereich des Kofferraums zerkratzt.
    Ein Auto wurde im Bereich des Kofferraums zerkratzt. Foto: Nadine Ballweg (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat im Bereich des Kofferraumdeckels einen Pkw verkratzt. Im Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis 12. Oktober wurde der geparkte Dacia in der Donauwörther Goethestraße über die gesamte Länge beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizei Donauwörth bittet Personen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0906-70667 0 zu melden. (AZ)

