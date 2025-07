Unbekannter will Führerscheinprüfung für einen anderen ablegen

Ein Unbekannter versuchte am Mittwochnachmittag, die theoretische Fahrprüfung für eine dritte Person abzulegen. Nach Angaben der Polizei fiel einem Zeugen dieser Mann gegen 15.30 Uhr in der Joseph-Gänsler-Straße in Donauwörth auf. Der Unbekannte nutzte dazu - aktuellen Erkenntnissen zufolge - die Ausweispapiere des eigentlichen Bewerbers, eines 23-Jährigen. Der Zeuge erkannte den Täuschungsversuch, konnte den „Stellvertreter“ jedoch nicht mehr an dessen Flucht hindern. Beamte der PI Donauwörth leiteten gegen den 23-jährigen Führerscheinbewerber ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Missbrauch von Ausweispapieren ein. Die Identität des flüchtigen Mannes ist aktuell unbekannt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

Führerscheinprüfung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ausweispapiere Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis