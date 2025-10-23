Icon Menü
Unbekannter will im Donauwörther Stadtteil Berg einen Zigarettenautomaten aufbrechen

Berg

Unbekannter will Zigarettenautomaten knacken

Im Donauwörther Stadtteil Berg macht sich der Täter an einem Gerät in der Nördlinger Straße zu schaffen. Polizei sucht nach Zeugen.
    Ein Unbekannter hat in Berg versucht, einen Zigarettenautomaten zu knacken.
    Foto: Ulrich Wagner (Symbolfoto)

    Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch versucht, im Donauwörther Stadtteil Berg einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der Täter machte sich der Polizei zufolge an einem Gerät in der Nördlinger Straße/Einmündung Konrad-Adenauer-Ring zu schaffen. Er wirkte mit massiver Gewalt auf den Automaten ein, konnte jedoch weder an die Ware, noch an das Geld gelangen.

    Die Inspektion Donauwörth bittet Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906 70667-0. (AZ)

