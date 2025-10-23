Unbekannter will Zigarettenautomaten knacken

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch versucht, im Donauwörther Stadtteil Berg einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der Täter machte sich der Polizei zufolge an einem Gerät in der Nördlinger Straße/Einmündung Konrad-Adenauer-Ring zu schaffen. Er wirkte mit massiver Gewalt auf den Automaten ein, konnte jedoch weder an die Ware, noch an das Geld gelangen.

Die Inspektion Donauwörth bittet Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906 70667-0. (AZ)