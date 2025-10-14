Icon Menü
Unbekannter will in Donauwörth ein Auto aufbrechen

Donauwörth

Unbekannter will Auto aufbrechen

In Donauwörth beschädigt ein Unbekannter einen Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Ein Unbekannter hat in Donauwörth versucht, ein Auto aufzubrechen.
    Ein Unbekannter hat in Donauwörth versucht, ein Auto aufzubrechen. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat über das vergangene Wochenende offenbar versucht, ein Auto in Donauwörth aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Täter den im Weidenweg abgestellten BMW im Bereich der Fahrertüre aufhebeln. Die Scheibe splitterte, sodass ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstand. In den Wagen gelangte der Gesuchte nicht. In beiden Fällen werden Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906 70667-0. (AZ)

