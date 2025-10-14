Unbekannter will Auto aufbrechen

Ein Unbekannter hat über das vergangene Wochenende offenbar versucht, ein Auto in Donauwörth aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Täter den im Weidenweg abgestellten BMW im Bereich der Fahrertüre aufhebeln. Die Scheibe splitterte, sodass ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstand. In den Wagen gelangte der Gesuchte nicht. In beiden Fällen werden Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906 70667-0. (AZ)

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis