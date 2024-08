Unbekannter wirft absichtlich ein Motorrad um

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Donauwörth offenbar absichtlich ein Motorrad umgeworfen und es dadurch beschädigt. Wie die Polizei meldet, stand das Zweirad im Hof eines Anwesens in der Gartenstraße. Dort ging der Täter die Maschine in der Zeit zwischen 8.10 und 10.30 Uhr an.

An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)