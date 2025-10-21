Unbekannter wirft heimlich Eisenteile in Holzhäcksler

Ein Unbekannter hat nahe Mündling einen Holzhäcksler sabotiert. Der Täter befüllte laut Polizei am vergangenen Wochenende das Gerät, das auf einem Lagerplatz abgestellt war, heimlich mit Metallteilen.

Als der Besitzer die Maschine in Betrieb nahm, kam es zu Funkenflug. Der 37-Jährige nahm die Maschine deshalb außer Betrieb. Die Gesetzeshüter ermitteln wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. und bitten insbesondere Spaziergänger, die im Raum Mündling verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)