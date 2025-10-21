Icon Menü
Unbekannter wirft nahe Mündling Eisenteile in einen Häcksler

Mündling

Unbekannter wirft heimlich Eisenteile in Holzhäcksler

Ein Unbekannter beschädigt nahe Mündling eine Maschine. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der nahe Mündling einen Holzhäcksler sabotiert hat.
    Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der nahe Mündling einen Holzhäcksler sabotiert hat. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat nahe Mündling einen Holzhäcksler sabotiert. Der Täter befüllte laut Polizei am vergangenen Wochenende das Gerät, das auf einem Lagerplatz abgestellt war, heimlich mit Metallteilen.

    Als der Besitzer die Maschine in Betrieb nahm, kam es zu Funkenflug. Der 37-Jährige nahm die Maschine deshalb außer Betrieb. Die Gesetzeshüter ermitteln wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. und bitten insbesondere Spaziergänger, die im Raum Mündling verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

