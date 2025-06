Unbekannter zerkratzt Fahrertüre eines Autos

Die Polizei Donauwörth sucht Zeugen, die Hinweise zu einer groben Sachbeschädigung geben können. Wie die Beamten mitteilen, hatte ein 32-jähriger Mann am Dienstag zwischen 7.30 und 16 Uhr seinen Audi A3 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand des Ahornwegs in Monheim abgestellt. Als er zurückkehrte, stellte er einen rund 50 Zentimeter langen, horizontalen Kratzer über die gesamte Fahrertüre fest. Dieser muss mit einem scharfkantigen Werkzeug verursacht worden sein. Beamte der PI Donauwörth nahmen ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug auf. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

