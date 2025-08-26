Unbekannter zerkratzt Auto auf Donauwörther Parkplatz

Eine bislang unbekannte Person hat am Samstag in Donauwörth ein Auto beschädigt. Zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr parkte ein 44-jähriger Mann seinen schwarzen VW Golf auf dem Großparkplatz vor einem Verbrauchermarkt im Neurieder Weg. Dort wurde der Lack des Wagens laut Polizei mehrfach mit einem scharfkantigen Werkzeug auf der Fahrer- sowie der Beifahrerseite zerkratzt.

Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Polizeibeamte nahmen ein Ermittlungsverfahren auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)