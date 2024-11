Unbekannter zerkratzt auf Parkplatz den Lack eines Autos

Ein Unbekannter hat in Donauwörth ein Auto mutwillig beschädigt. Dies geschah der Polizei zufolge am Donnerstag auf einem öffentlichen Parkplatz in der Dillinger Straße 23.

Der Wagen des Opfers war dort abgestellt. Zwischen 8 und 9 Uhr machte sich der Täter an dem schwarzen VW Golf zu schaffen. Der Kratzer der dabei im Lack entstand, zieht sich über die rechte Fahrzeugseite. Der Sachschaden bewegt sich im deutlich vierstelligen Euro-Bereich. Als Tatwerkzeug diente wohl ein spitzer Gegenstand.

Die Polizeiinspektion Donauwörth sucht nach Zeugen. Sie nimmt Hinweise unter Telefon 0906/70667-0 entgegen. (AZ)