Unbekannter zerkratzt ein geparktes Auto

Rain

Ein Unbekannter beschädigt in Rain mutwillig einen Audi Q4. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Rain ein Auto beschädigt hat.
    Ein Unbekannter hat am Montag in Rain ein Auto mutwillig beschädigt. Wie die Polizei berichtet, zerkratzte der Täter zwischen 7.50 und 13.40 Uhr einen auf dem Parkplatz am Kaisergässchen abgestellten blauen Audi Q4 an der rechten hinteren Tür und am Kotflügel hinten rechts.

    An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rain entgegen. Telefon: 09090/70070. (AZ)

