Unbekannter zerkratzt ein geparktes Auto

Ein Unbekannter hat am Montag in Rain ein Auto mutwillig beschädigt. Wie die Polizei berichtet, zerkratzte der Täter zwischen 7.50 und 13.40 Uhr einen auf dem Parkplatz am Kaisergässchen abgestellten blauen Audi Q4 an der rechten hinteren Tür und am Kotflügel hinten rechts.

An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rain entgegen. Telefon: 09090/70070. (AZ)