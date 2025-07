Unbekannter zerkratzt Transporter: 2000 Euro Schaden

Ein Transporter ist am Wochenende vom 11. bis zum 13. Juli in der Sternschanzenstraße in Donauwörth zerkratzt worden. Das teilt die Polizei jetzt mit. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß in einer Parkbucht. Der Kratzer war mutwillig und hat eine Länge von rund 80 Zentimeter. Der Schaden an der Fahrerseite wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

