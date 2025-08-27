Unbekannter zertrümmert Heckscheibe eines Audis

Ein Unbekannter hat die Heckscheibe eines Audi A1 in Donauwörth zertrümmert. Wie die Polizei mitteilt, parkte eine 42-Jährige das Auto am Montag, zwischen 7.52 Uhr und 16.52 Uhr, neben dem Bahnhofsgelände in Donauwörth. Eine bislang unbekannte Person zertrümmerte dort die Heckscheibe. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

Heckscheibe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Audi ag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis