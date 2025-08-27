Icon Menü
Unbekannter zerschlägt Heckscheibe eines Audi in Donauwörth – Hinweise gesucht

Donauwörth

Unbekannter zertrümmert Heckscheibe eines Audis

Der Wagen stand beim Bahnhofsgebäude in Donauwörth. Wer hat etwas Auffälliges beobachtet?
    Ein Unbekannter hat die Heckscheibe eines Audi A1 in Donauwörth zertrümmert.
    Ein Unbekannter hat die Heckscheibe eines Audi A1 in Donauwörth zertrümmert. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat die Heckscheibe eines Audi A1 in Donauwörth zertrümmert. Wie die Polizei mitteilt, parkte eine 42-Jährige das Auto am Montag, zwischen 7.52 Uhr und 16.52 Uhr, neben dem Bahnhofsgelände in Donauwörth. Eine bislang unbekannte Person zertrümmerte dort die Heckscheibe. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

