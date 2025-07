Unbekannter zersticht alle Reifen an einem Auto

Ein Unbekannter hat in Buchdorf an einem Auto alle vier Reifen zerstochen. Das passierte in der Nacht auf Mittwoch zwischen 23.45 und 5 Uhr.

Tatort war laut Polizei eine Hofeinfahrt. Dort war der weiße Opel Astra geparkt. An dem Wagen bearbeitete der Gesuchte mit einem Schraubendreher die Reifen. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 800 Euro. Beamte sicherten Spuren und ermitteln wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)