Unbekannter zersticht Reifen von Transporter

Ein Unbekannter hat in der Donauwörther Parkstadt einen Transporter mutwillig beschädigt. Dies geschah der Polizei zufolge in der Zeit zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Hochbruckerstraße. An dem Fahrzeug wurde ein Hinterreifen mittels eines scharfkantigen Werkzeugs zerstochen. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

