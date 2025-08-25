Unbekannter zündet Sandkastenabdeckung im Rainer Erlenweg an

Ein bislang unbekannter Täter legte in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Sandkasten im Rainer Erlenweg Feuer, wobei ein Sachschaden von rund 300 Euro entstand. Wie die Polizei Rain mitteilt, meldete ein Anwohner gegen 2.50 Uhr telefonisch bei der PI, dass im Erlenweg ein Sandkasten in Flammen stehen würde. Tatsächlich stellte die kurz darauf eintreffende Polizeistreife fest, dass die Plastikumrandung des Sandkastens noch brannte. Das Feuer konnte mit dem polizeilichen Handfeuerlöscher gelöscht werden, sodass ein Eingreifen der alarmierten und mit 15 Einsatzkräften angerückten Feuerwehr Rain nicht mehr nötig war. Wie sich herausstellte, hatte ein Unbekannter wohl zunächst die Abdeckplane angezündet, von der aus das Feuer auch auf die Umrandung übergriff. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09090/70070 an die Polizeiinspektion Rain zu wenden. (AZ)

86641 Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Erlenweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis