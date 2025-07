B25: Die besondere Gefahr an und in den Tunnels

Ein schwerer Unfall in einem Tunnel stellt die Rettungskräfte vor besondere Herausforderungen. Die Unglücksstelle ist nur eingeschränkt erreichbar, im Falle eines Brandes kann eine enorme Hitze entstehen, mit verheerenden Folgen für mögliche Opfer und das Bauwerk. Deshalb wurde vor zehn Jahren in und an den beiden Röhren, durch die bei Harburg die B25 verläuft, eine aufwendige Sicherheitstechnik installiert. Nun hatte diese beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen eine erste Bewährungsprobe zu bestehen.

