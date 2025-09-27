Zwei Unfälle im Landkreis durch Sekundenschlaf verursacht

In Wemding und Donauwörth ist es am Freitag zu zwei Unfällen infolge von Sekundenschlaf gekommen. Gegen sechs Uhr morgens geriet ein 21-jähriger Autofahrer aus dem nördlichen Landkreis in der Bahnhofstraße in Wemding kurzzeitig in den Schlaf. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Zaun sowie einen Blumentrog eines Baugeschäfts. Ein entgegenkommender 63-Jähriger konnte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision verhindern. Der junge Fahrer wurde leicht verletzt, der Schaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

Gegen 11.30 Uhr kam es auf der B16 bei Donauwörth, an der Ausfahrt Auchsesheim, zu einem weiteren Unfall. Ein 46-jähriger Augsburger schlief am Steuer ein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Verkehrsinsel, stieß gegen ein Verkehrsschild und prallte schließlich in die Leitplanke. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt etwa 6000 Euro. (AZ)