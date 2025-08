Unfall am Berger Kreuz: Auto kracht gegen Betonmauer

Eine Fahranfängerin hat mit ihrem Auto am Montag im Bereich des Berger Kreuzes bei Donauwörth einen recht heftigen Unfall gebaut. Die 18-Jährige war der Polizei zufolge von der B2 auf die B25 in Richtung Nördlingen unterwegs. Kurz vor Ende der Kurve am Einbiegeast verlor die Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über den Pkw. Der geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen die Betonmauer der B2-Unterführung.

An dem Wagen entstand Totalschaden. Der Rettungsdienst brachte die 18-Jährige ins Krankenhaus. Dort stellten sich die Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. Das demolierte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (AZ)