Unfall am Berger Kreuz: hoher Schaden und eine Leichtverletzte

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls am Montag am Berger Kreuz. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein 32- Jähriger, der mit einem Kleintransporter unterwegs war, zu spät, dass eine 46-Jährige, vor ihm mit einem Kleinwagen verkehrsbedingt anhalten musste. Die Frau wollte auf der B2 von Kaisheim her kommend nach rechts Richtung Augsburg abbiegen.

Durch den Aufprall entstand beträchtlicher Schaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 46-Jährige erlitt leichte Blessuren. Der Verursacher wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. (AZ)