Vorfahrt missachtet: Unfall am Krankenhaus

Am Dienstagnachmittag wollte kurz nach 15 Uhr ein 64-jähriger Autofahrer vom Gelände der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth nach links in die Neudegger Allee einbiegen. Dabei missachtete der Mann nach Angaben der Polizei die Vorfahrtsregelung und prallte in einen von links herannahenden Pkw, den eine 46-Jährige steuerte. Beide Beteiligte gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Die aufnehmenden Beamten erstatteten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 64-Jährigen. (AZ)

