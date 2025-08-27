Taxifahrer missachtet Vorfahrt: 10.000 Euro Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls in Riedlingen. Der Zusammenprall ereignete sich am Dienstag, gegen 14.20 Uhr, an der Kreuzung Joseph-Gänsler-Straße/Kaiser-Karl-Straße. Ein Taxifahrer missachtete laut Polizeibericht die dortige Vorfahrtsbeschilderung und übersah beim Einbiegen den von rechts in Richtung Hubschrauberkreisverkehr herannahenden Wagen eines 22-Jährigen. Beide Autos prallten im Kreuzungsbereich ineinander. Die Beteiligten gaben vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Der Verursacher wurde wegen des Vorfahrtsverstoßes angezeigt. (AZ)

