Unfall an Kreuzung: 10.000 Euro Sachschaden in Riedlingen

Riedlingen

Taxifahrer missachtet Vorfahrt: 10.000 Euro Sachschaden

In Riedlingen kracht es an einer Kreuzung. Schuld daran ist offenbar ein Taxifahrer. Er hat jetzt eine Anzeige am Hals.
    • |
    • |
    • |
    In Riedlingen hat es an einer Kreuzung gekracht. Unfallverursacher war offenbar ein Taxifahrer.
    In Riedlingen hat es an einer Kreuzung gekracht. Unfallverursacher war offenbar ein Taxifahrer. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls in Riedlingen. Der Zusammenprall ereignete sich am Dienstag, gegen 14.20 Uhr, an der Kreuzung Joseph-Gänsler-Straße/Kaiser-Karl-Straße. Ein Taxifahrer missachtete laut Polizeibericht die dortige Vorfahrtsbeschilderung und übersah beim Einbiegen den von rechts in Richtung Hubschrauberkreisverkehr herannahenden Wagen eines 22-Jährigen. Beide Autos prallten im Kreuzungsbereich ineinander. Die Beteiligten gaben vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Der Verursacher wurde wegen des Vorfahrtsverstoßes angezeigt. (AZ)

