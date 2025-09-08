Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Unfall auf Airbus-Parkplatz in Donauwörth: Autofahrer verhält sich vorbildilich

Donauwörth

Unfall auf Airbus-Parkplatz: Verursacher reagiert vorbildlich

Auf dem großen Parkplatz der Firma Airbus Helicopters in Donauwörth passiert einem Autofahrer ein sogenannter Parkrempler. Warum die Polizei den Mann lobt.
    • |
    • |
    • |
    Auf dem großen Firmenparkplatz von Airbus Helicopters hat sich ein Autofahrer nach einem Unfall vorbildlich verhalten.
    Auf dem großen Firmenparkplatz von Airbus Helicopters hat sich ein Autofahrer nach einem Unfall vorbildlich verhalten. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

    Der Verursacher eines Unfalls auf dem großen Parkplatz der Firma Airbus Helicopters in Donauwörth hat sich der Polizei zufolge nach einem Unfall vorbildlich verhalten. Dem Pkw-Fahrer passierte ein sogenannter Parkrempler. Daraus resultierte ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro.

    Der 56-Jähriger prallte mit seinem Auto um 6.15 Uhr auf dem Areal an der Industriestraße gegen einen BMW, der dort abgestellt war und einem 58-Jährigen gehört. Da dieser nicht vor Ort war, wartete der 56-Jährige rund 15 Minuten an der Unfallstelle und informierte dann per Handy die Polizei. Zusätzlich klemmte er einen Zettel an die Windschutzscheibe des anderen Wagens. Die Beamten mussten daher keine Unfallflucht-Ermittlungen einleiten. Auf eine gebührenpflichtige Ahndung verzichteten die Polizisten. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden