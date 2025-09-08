Unfall auf Airbus-Parkplatz: Verursacher reagiert vorbildlich

Der Verursacher eines Unfalls auf dem großen Parkplatz der Firma Airbus Helicopters in Donauwörth hat sich der Polizei zufolge nach einem Unfall vorbildlich verhalten. Dem Pkw-Fahrer passierte ein sogenannter Parkrempler. Daraus resultierte ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro.

Der 56-Jähriger prallte mit seinem Auto um 6.15 Uhr auf dem Areal an der Industriestraße gegen einen BMW, der dort abgestellt war und einem 58-Jährigen gehört. Da dieser nicht vor Ort war, wartete der 56-Jährige rund 15 Minuten an der Unfallstelle und informierte dann per Handy die Polizei. Zusätzlich klemmte er einen Zettel an die Windschutzscheibe des anderen Wagens. Die Beamten mussten daher keine Unfallflucht-Ermittlungen einleiten. Auf eine gebührenpflichtige Ahndung verzichteten die Polizisten. (AZ)