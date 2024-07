Auto kommt auf Brücke von der Straße ab

Unachtsamkeit war wohl der Grund, weshalb eine 20-jährige Autofahrerin am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 16 (Südspange) von Donauwörth in Richtung Rain verunglückte. Wie die Polizei mitteilt, kam der Wagen der Frau auf der Brücke über die Bahngleise nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Die 20-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 4000 Euro. (AZ)

