Zwei überholende Autos streifen sich

Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch kurz nach 14 Uhr. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 47-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 16 von Rain in Richtung Donauwörth. Auf Höhe Hamlar übersah ein in gleicher Richtung fahrender 50-Jähriger den überholenden Wagen der 47-Jährigen und führte seinerseits einen Fahrstreifenwechsel aus. Dabei kam es zu einer Streifkollision. Verletzt wurde den Angaben der Beteiligten zufolge niemand. (AZ)

