Unfall auf B16 bei Rain: Auto kracht gegen Leitplanke

Rain

Unfall auf B16: Auto prallt gegen Leitplanke

Ein Autofahrer bekommt nahe Rain ein gesundheitliches Problem und verunglückt deshalb.
    • |
    • |
    • |
    Auf der B16 bei Rain ist ein Autofahrer verunglückt.
    Auf der B16 bei Rain ist ein Autofahrer verunglückt. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems ist am Montag ein Autofahrer auf der B16 bei Rain verunglückt. Der 36-Jährige war der Polizei zufolge gegen 21 Uhr in Richtung Neuburg unterwegs. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Rain-Ost wurde dem 36-Jährigen nach dessen Angaben plötzlich unwohl.

    Der Mann aus dem Landkreis Freising verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser kam nach links von der Bundesstraße ab und prallte gegen die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Den Fahrer brachte der Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus. Der 36-Jährige blieb dem ersten Anschein nach unverletzt. (AZ)

