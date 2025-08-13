Unfall auf der B2: Transporter prallt gegen Lkw

Der Fahrer eines Transporters hat am Dienstag auf der Schellenberg-Umgehung (B2) bei Donauwörth einen Unfall verursacht. Wie die Polizei meldet, überholte der 22-Jährige um 14.30 Uhr auf den Spuren in in Richtung Norden einen Lastwagen, geriet dabei nach rechts und prallte in die Seite des Sattelaufliegers.

Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Beamten verwarnten den Verursacher gebührenpflichtig mit 35 Euro und sorgten für einen Personalienaustausch mit dem 61- jährigen Lkw-Fahrer. Verletzt wurde niemand. (AZ)