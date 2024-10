Rücksichtsloser Überholer verursacht Unfall auf B 2 bei Donauwörth

Am Freitagvormittag kam es auf der B2 zwischen Kaisheim und Donauwörth zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiliten. Nach Angaben der Polizei staute sich gegen 10.15 Uhr der Verkehr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Donauwörth hinter einem landwirtschaftlichen Gespann zu einer längeren Kolonne. Im vorderen Bereich dieser Kolonne befanden sich ein Transporter mit Anhänger und ein Lkw mit Anhänger. Der Fahrer eines weißen Pkws aus einem weiter hinteren Teil der Kolonne versuchte offensichtlich, schneller voran zu kommen, überholte mehrere Fahrzeuge und scherte sehr knapp vor dem Transporter-Gespann wieder ein, sodass dessen Fahrer zur Vollbremsung gezwungen war, um zu verhindern, in den weißen Pkw zu fahren. Der Lkw mit Anhänger, der unmittelbar hinter ihm fuhr, versuchte ebenfalls, noch abzubremsen, jedoch vergeblich. Er prallte gegen den Anhänger seines Vordermannes. Dadurch wurden sowohl der Transporter als auch dessen Anhänger beschädigt. Der Lkw-Anhänger geriet durch den Bremsvorgang an die Schutzplanke am Straßenrand, wodurch sich das Zugfahrzeug quer zur Fahrbahn stellte. Zum Glück wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Der Verursacher dieser Kettenreaktion, der Fahrer des weißen Pkws fuhr trotz des Unfalls einfach weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. An der Unfallstelle lief Hydrauliköl aus. Die Straßenmeisterei war zur Reinigung vor Ort. Die B2 war an der Unfallstelle für zwei Stunden nur halbseitig befahrbar. Unfallzeugen werden gebeten sich unter 0906/706670 bei Polizeiinspektion zu melden. (AZ)

