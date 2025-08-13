Unfall bei Überholmanöver auf der B2

Ordentlich Sachschaden entstanden ist am Dienstag bei einem Unfall auf der B2 nahe Monheim. Nach Angaben der Polizei krachte es um 8.25 Uhr auf dem Abschnitt zwischen den Anschlusstellen Monheim-Nord und -Mitte.

Dort wollte ein 25- Jähriger mit seinem Auto eine längere Fahrzeugschlange überholen und prallte beim Ausscheren in den bereits neben ihm befindlichen Wagen eines 39-Jährigen, der ebenfalls die Kolonne überholen wollte. Bei der Karambolage entstand nach ersten groben Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Beteiligte gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Die Beamten zeigten den 25-Jährigen an. (AZ)