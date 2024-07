Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt in Leitplanke

Glück im Unglück hatte ein 38-jähriger Autofahrer, der am frühen Sonntagabend mit seinem Wagen verunglückte. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 18.10 Uhr auf der Bundesstraße 25 bei Binsberg in Richtung Harburg unterwegs. Augenscheinlich aus Unachtsamkeit kam der Wagen des Mannes nach links von der Fahrspur ab und prallte in die gegenüberliegende Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 9000 Euro. (AZ)

