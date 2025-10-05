Icon Menü
Unfall auf B25 bei Harburg: 38-Jährige gerät in Gegenverkehr und kollidiert

Harburg

Fahrerin gerät in Gegenverkehr: Unfall bei Ebermergen

Am Freitagmorgen kam es auf der Bundesstraße 25 bei Ebermergen zu einem Unfall, als eine 38-Jährige in den Gegenverkehr geriet und mit einem anderen Pkw kollidierte.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Die Fahrerin kam bei Ebermergen aus ungeklärten Umständen auf das Bankett ab. (Symbolbild)
    Die Fahrerin kam bei Ebermergen aus ungeklärten Umständen auf das Bankett ab. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Eine 38-Jährige ist am Freitag um etwa 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 25 von Donauwörth kommend in Richtung Harburg gefahren. Aus bislang ungeklärten Umständen kam Frau auf Höhe Ebermergen zunächst nach rechts ins Bankett ab, lenkte in der Folge stark entgegen, und verlor deshalb die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

    Das Fahrzeug schlitterte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 58-Jährigen. Durch den Aufprall wurde keiner der Fahrzeuginsassen verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von Gesamt gut 25.800 Euro. Die Feuerwehr aus Harburg übernahm die Verkehrsregelung und die Säuberung der Fahrbahn. (AZ)

