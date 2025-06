Auto prallt bei Unfall auf B25 gegen Leitplanke

Im Bereich der neu gebauten Bahnbrücke hat am Montag ein Autofahrer einen Unfall auf der B25 gebaut. Wie die Polizei meldet, war der 72-Jähriger um etwa 17 Uhr zwischen Berg und Ebermergen unterwegs. Auf Höhe der Brücke geriet der Mann mit dem Wagen alleinbeteiligt nach links und prallte in die Mittelleitplanke. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Der Rentner gab an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)

