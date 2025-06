Unfall auf B2: Autos krachen nach Ausweichmanöver ineinander

Ein 21-Jähriger geriet auf Höhe Kaisheim in einen Unfall, weil er eine andere Verkehrsteilnehmerin einfädeln lassen wollte. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 21-Jährige am Donnerstag um 14.25 Uhr mit seinem Pkw auf der B2 von Donauwörth in Richtung Monheim. Auf Höhe der Anschlussstelle Kaisheim-Nord bremste der Mann, um einer Autofahrerin vom Einfädelungsstreifen die Einfahrt zu ermöglichen. Eine auf der Hauptfahrbahn nachfolgende 71-Jährige erkannte die Verzögerung des Vordermannes zu spät und wich auf den Gegenfahrstreifen aus. Um eine folgende Frontalkollision mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, lenkte die Frau unmittelbar zurück und prallte in die Fahrerseite des Wagens des 21-Jährigen.

Durch die Kollision entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 15.000 Euro. Alle Beteiligten gaben den aufnehmenden Polizeibeamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)