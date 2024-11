Autofahrer passt nicht auf: Unfall auf der B2 bei Kaisheim

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch auf der B2 bei Kaisheim gekommen. Am Nachmittag fuhr ein Autofahrer in Richtung Norden auf die Straße auf. Dabei übersah der 33-Jährige einen Sattelzug.

Er prallte gegen die Verkleidung des Unterfahrschutzes und demolierte seine eigene linken Fahrzeugseite. Auch der Seitenschutz des Lastwagens wurde leicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. (AZ)