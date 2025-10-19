Unfall auf der B2 bei Monheim: Mehrere Personen verletzt

Zu einem Unfall ist es am Samstag auf der B2 bei Monheim gekommen. Gegen 21.30 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem vollbesetzten Fahrzeug in Fahrtrichtung Treuchtlingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Wemding/Monheim abbiegen. Hierfür ordnete er sich auf die Linksabbiegerspur ein.

Beim Abbiegen übersah er das Auto eines 58-Jährigen, der geradeaus in Richtung Donauwörth unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Alle Beteiligten und Mitfahrer wurden leicht verletzt und mit Prellungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Monheim war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Strecke war nach kurzer Zeit wieder komplett freigegeben. (AZ)