Unfall auf der B2 bei Monheim: Mehrere Personen verletzt

Monheim

Auf der Bundesstraße kollidieren zwei Autos. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Betroffenen offenbar noch Glück im Unglück.
    Auf der B2 bei Monheim kam es zu einem Unfall.
    Auf der B2 bei Monheim kam es zu einem Unfall. Foto: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Unfall ist es am Samstag auf der B2 bei Monheim gekommen. Gegen 21.30 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem vollbesetzten Fahrzeug in Fahrtrichtung Treuchtlingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Wemding/Monheim abbiegen. Hierfür ordnete er sich auf die Linksabbiegerspur ein.

    Beim Abbiegen übersah er das Auto eines 58-Jährigen, der geradeaus in Richtung Donauwörth unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Alle Beteiligten und Mitfahrer wurden leicht verletzt und mit Prellungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Monheim war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Strecke war nach kurzer Zeit wieder komplett freigegeben. (AZ)

